"أنثروبيك" تكتشف نظاما إنزيميا جديدا بمساعدة 950 وكيلا للذكاء الاصطناعي

واشنطن في 25 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة "أنثروبيك" عن أول اكتشاف علمي لمختبرها البيولوجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتمثل في نظام إنزيمي لم يكن معروفاً من قبل داخل الحمض النووي للعاثيات البكتيرية، ويرى الباحثون أنه قد يتمتع بخصائص مماثلة لتقنية "كريسبر" المستخدمة في تعديل الجينات.

وقالت الشركة إن النظام قادر على إجراء عمليات على الحمض النووي، تشمل القطع والنسخ واللصق، مشيرة إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" تولى قيادة البحث وتحليل البيانات على مدى نحو 21 ساعة، بمشاركة 950 وكيلاً للذكاء الاصطناعي.

وأكدت "أنثروبيك" أن العلماء أجروا التجارب المخبرية تحت إشرافهم، فيما اقتصر دور الذكاء الاصطناعي على البحث وتحليل البيانات واكتشاف الأنماط واقتراح الفرضيات.

وأوضحت أن أهمية النظام، ومدى كونه اكتشافاً جديداً بالكامل، لا تزال تتطلب تقييماً من المجتمع العلمي.

وكانت "أنثروبيك" قد أعلنت الأسبوع الماضي إنشاء مختبر للبيولوجيا الجزيئية في منطقة خليج سان فرانسيسكو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التجارب المخبرية.