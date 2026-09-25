موجات الحر تكبد الاقتصاد الألماني 25 مليار يورو هذا الصيف

برلين في 25 سبتمبر/ وام/ أظهرت دراسة صادرة عن شركتي «أليانز» و«أليانز ترايد» أن موجات الحر التي اجتاحت أوروبا خلال الصيف تسببت بخسائر للاقتصاد الألماني تقدر بنحو 25 مليار يورو، نتيجة تراجع الإنتاجية وارتفاع معدلات التغيب عن العمل وإطالة فترات الاستراحة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وشهدت ألمانيا أواخر يونيو موجة حر قياسية تجاوزت خلالها درجات الحرارة 42 درجة مئوية على مدى ثلاثة أيام متتالية. وتشير بيانات رسمية إلى تسجيل نحو 16 ألف وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام، فضلاً عن حرائق الغابات والأضرار التي لحقت بالمحاصيل وتراجع مستويات الأنهار، بما أثر في حركة الملاحة، وفقا لـ«فرانس برس».

وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية أوروبياً من حيث الخسائر الناجمة عن الحرارة، بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار يورو، فيما سجلت فرنسا خسائر بنحو 20 مليار يورو.

وبلغ إجمالي خسائر الدول الأوروبية الـ30 التي شملتها الدراسة 113 مليار يورو.

وحذرت الدراسة من تداعيات محتملة لظاهرة «النينيو» على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها قد تكبد 144 اقتصاداً خسائر بنحو 392 مليار يورو العام المقبل، مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوروبا.

وأكد خبراء «أليانز» أن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة.