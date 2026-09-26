الأسهم الأوروبية تنهي خسائر ثلاثة أسابيع بدعم من البنوك

بروكسل في 26 سبتمبر /وام/ أنهت الأسهم ⁠الأوروبية ، الجمعة، سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع ، بدعم من ارتفاع أسهم البنوك.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة ليعزز مكاسبه ​الأسبوعية إلى 0.5 بالمئة، مسجلا أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أوائل أغسطس . وكان المؤشر خسر نحو ثلاثة بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وانخفضت أسهم ⁠قطاع الطاقة ​1.3 بالمئة لتسجل أكبر الخسائر ⁠بين القطاعات ، في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الطيران الحساسة لتحركات أسعار النفط ، فيما ارتفع مؤشر السفر والترفيه 0.8 بالمئة.

وجاء أكبر دعم للسوق من أسهم ​البنوك، التي تصدرت ‌الرابحين بارتفاع 1.3 بالمئة، تلتها الخدمات المالية بمكاسب بلغت 1.1 بالمئة.

-خلا-