المكسيك تتعهد باستيراد المزيد من السلع الأمريكية لتقليص العجز التجاري

مكسيكو سيتي في 26 سبتمبر /وام/ تعهدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ، الجمعة، بزيادة الاستيراد من الولايات المتحدة على حساب دول أخرى بهدف تقليص الخلل في التبادل التجاري بين البلدين.

وتفوق صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة وارداتها من جارتها وشريكتها التجارية الأولى بمراحل، ما أدى إلى تسجيل فائض تجاري لصالح المكسيك بقيمة 197 مليار دولار في العام الماضي.

وأشارت شينباوم إلى أن المكسيك تشتري بالفعل سلعا وخدمات أميركية أكثر من أي دولة أخرى، لكنها تعهدت ببذل المزيد في هذا الصدد، لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة.