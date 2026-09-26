رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إجراء انتخابات عامة مبكرة

لندن في 26 سبتمبر/وام/ استبعد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام إجراء انتخابات عامة مبكرة في المملكة المتحدة، بينما يستعد لعقد أول مؤتمر لحزب العمال كرئيس للوزراء.

وقال بيرنام في تصريحات ، إن الاختبار التالي للرأي العام في صناديق الاقتراع لن يكون حتى عام 2029 ، مضيفاً أنه يريد وضع حد لذلك والتركيز على مساعدة الجمهور على الشعور بالقليل من الأمل في حياتهم، بدلا من بدء دورة انتخابية أخرى مثيرة للانقسام.

وقد أشارت العديد من التقارير الإعلامية في الأيام الأخيرة إلى أن المستشارين المقربين لرئيس الوزراء يدرسون احتمال إجراء انتخابات في وقت مبكر من العام المقبل، بعد استطلاع للرأي أظهر أن حزب العمال سيظل أكبر حزب - على الرغم من عدم حصوله على الأغلبية البرلمانية - إذا تمت الدعوة لانتخابات مبكرة.