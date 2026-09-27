منتخب السعودية يفوز على نظيره العماني ويتأهل لنصف نهائي "خليجي 27"

جدة في 26 سبتمبر/ وام/ حجز منتخب السعودية مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعد فوزه على نظيره العماني 3-0، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل فراس البريكان الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 11 و34، فيما سجل حسن كادش الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وبنهاية الجولة الثانية، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي قبل الجولة الثالثة، فيما يأتي منتخب العراق ثانياً برصيد 4 نقاط، وعمان ثالثاً بنقطة واحدة، والكويت رابعاً دون نقاط.