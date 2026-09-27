تعليق الرحلات في مطار كاتانيا الإيطالي بسبب رماد بركان "إتنا"

روما في 27 سبتمبر/ وام/ علّقت الشركة المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي، السبت، جميع الرحلات القادمة إليه حتى ظهر الأحد، بسبب تصاعد الرماد البركاني من جبل "إتنا" والظروف الجوية السيئة.

وأوضحت الشركة أن سحابة بركانية ضخمة ارتفعت إلى نحو 4 كيلومترات، فيما أصدر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين الإيطالي إنذاراً أحمر لحركة الملاحة الجوية، وهو أعلى مستوى في مقياس من أربع درجات.

وشهدت مدينة كاتانيا، ثاني أكبر مدن صقلية، عاصفة قوية، أدت إلى اضطراب حركة النقل وتحويل مسار عشرات الرحلات إلى مطارات أخرى.

ويُعد مطار كاتانيا الأكثر ازدحاماً في صقلية من حيث عدد الركاب، وخامس أكثر المطارات ازدحاماً في إيطاليا.