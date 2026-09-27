تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات

بانكوك في 27 سبتمبر / وام / أعلنت السلطات التايلاندية، السبت، حالة الكارثة في العاصمة بانكوك إثر فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة ومتواصلة.

ويتيح القرار للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات طارئة، تشمل تسريع تصريف المياه، وتجهيز مراكز إيواء مؤقتة، وحصر المرضى والفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توثيق الأضرار تمهيداً لتقديم المساعدات والتعويضات.

وقال تشاتشات سيتيبانت، رئيس بلدية بانكوك، إن الوضع يهدد الأرواح وتسبب بأضرار للممتلكات العامة والخاصة، داعياً إلى الإسراع في رعاية السكان وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأدت الأمطار، التي بلغ منسوبها نحو 300 مليمتر منذ الخميس، إلى تجمع المياه وغمر عدد من الطرق، مما تسبب في اضطراب حركة المرور وتعطل التنقل في مناطق عدة.