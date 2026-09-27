"أوبن إيه آي": وكلاء ذكاء اصطناعي تسببوا في نشر 53 صورة لمستخدمين

واشنطن في 27 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، مطورة روبوت الدردشة «شات جي بي تي»، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها تسببوا في نشر 53 صورة أرسلها مستخدمون عبر الإنترنت.

وأفادت الشركة بأن الصور نُشرت على مواقع لاستضافة الصور من خلال روابط غير مدرجة علناً، موضحة أنها تعاونت مع مزودي خدمات الاستضافة لحذف معظم المحتوى، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإزالة الصور المتبقية.

وأشارت إلى أن الواقعة حدثت خلال استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة بحثية، إذ نقلوا بيانات مرتبطة بالتدريب والتقييم عبر خدمات تابعة لجهات خارجية.

وأكدت أن استخدام البيانات بهذه الطريقة غير مناسب، وأن الحادث وقع قبل تطبيق ضمانات جديدة لعمليات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- خلا -