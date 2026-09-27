الصين وأميركا تتفقان على خفض جمركي بـ30 مليار دولار

واشنطن في 27 سبتمبر/ وام/ قالت الصين والولايات المتحدة، عقب زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن، إنهما اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار، وإطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن التخفيضات ستطال صادرات أمريكية تشمل المنتجات الزراعية والأخشاب ومستحضرات التجميل، وواردات أمريكية من الأدوات المنزلية الصغيرة ولعب الأطفال والديكورات.

وأوضح البيت الأبيض أن البلدين توصلا إلى تفاهم بشأن منح معاملة جمركية تفضيلية للسلع غير الحساسة بقيمة 30 مليار دولار.

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