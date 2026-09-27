"مجموعة تريندز" تستعرض رؤاها البحثية ومبادراتها الشبابية في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأبوظبي

أبوظبي في 27 سبتمبر / وام / تشارك "مجموعة تريندز" بفاعلية في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي في "أدنيك" حتى الأول من أكتوبر 2026، وذلك بصفتها رئيسة لجنة المحتوى العلمي للمؤتمر، إلى جانب مشاركتها بجناح تفاعلي يستعرض إصداراتها المتخصصة، وحضور بارز لمجلس شبابها.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن المشاركة تجسد الالتزام بتعزيز دور البحث العلمي لدعم الجهود الدولية في ترسيخ العدالة، مشددا على أهمية إشراك الشباب كشركاء أساسيين في صياغة الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية.

وشهد المؤتمر مشاركة مجلس شباب "تريندز" في منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، حيث مثل المجموعة كل من الباحثات: أبرار العلي، ونجلاء المدفع، وحصة النعيمي، وآمنة خالد، لمناقشة دور الشباب في ابتكار حلول تعزز أمن المجتمعات.