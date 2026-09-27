عقب قمة واشنطن.. حديقة حيوان أمريكية تستقبل "دبي باندا" من الصين

بكين في 27 سبتمبر / وام / أرسلت الصين، اليوم، زوجا من حيوانات الباندا العملاقة وهما "بينغ بينغ" و"فو شوانغ"، إلى حديقة حيوان أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في إعارة تمتد لعشر سنوات، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الخارجية أو ما يُعرف بـ"دبلوماسية الباندا"، وعطفا على اتفاق أعلن عن موعد تنفيذه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الثنائي، البالغ من العمر ست سنوات، غادرا مطار تشنغدو شوانغليو الدولي برفقة خبراء أمريكيين، متجهين إلى أتلانتا التي استعدت لاستقبالهما بتجديد المرافق وتأمين إمدادات الخيزران المحلي، لتستأنف بذلك الحديقة استضافتها لهذه الفصيلة بعد مغادرة آخرها عام 2024، استمرارا لتقليد صيني يعكس النوايا الدبلوماسية الحسنة.

-خلا-