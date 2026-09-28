منتخب الإمارات يفوز على نظيره البحريني ويتأهل لنصف نهائي "خليجي 27"

جدة في 27 سبتمبر/ وام / تأهل منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، بعد فوزه على نظيره البحريني 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط "العلامة الكاملة"، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب قطر، الذي يملك الرصيد نفسه، فيما ضمن المنتخبان تأهلهما إلى نصف النهائي قبل مواجهتهما معاً في الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء المقبل، بينما ودع منتخبا البحرين واليمن البطولة بعد خسارتهما في مباراتيهما الأوليين.

وفرض منتخب الإمارات أفضليته خلال معظم فترات المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدف عثمان كمارا في الدقيقة 30، وأضاف غويليرمي بالا الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم علي صالح الثلاثية في الدقيقة 88.