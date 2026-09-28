مدرب منتخب الإمارات: استحقينا الفوز والتأهل ونسعى لتصدر المجموعة

جدة في 28 سبتمبر/ وام / أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، أن فريقه استحق الفوز على البحرين والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، مشيداً بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي للاعبيه.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن منتخب الإمارات دخل اللقاء بهدف حسم التأهل وعدم انتظار الجولة الأخيرة أمام قطر، ونجح في فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ والصبر في بناء الهجمات، إلى جانب التنظيم الدفاعي الذي حد من خطورة المنتخب البحريني.

وأضاف أن منتخب البحرين يملك خبرة كبيرة، ويضم لاعبين اعتادوا اللعب معاً لفترة طويلة، إلا أن منتخب الإمارات تعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن تسجيل الهدف الأول منح فريقه المزيد من الثقة، قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني.

وأشاد المدرب الكرواتي بعقلية لاعبيه وعدم تراجعهم بعد التقدم، مؤكداً أن البدلاء أسهموا في رفع مستوى الفريق ومنحه المزيد من الطاقة والجودة، وقال إن هذا الأمر يعكس أهمية العمل الجماعي لمواصلة المشوار في البطولة.

وأشار داليتش إلى أن المنتخب يسعى إلى تصدر المجموعة، ولا ينشغل بحسابات المجموعة الأخرى أو هوية المنافس في الدور نصف النهائي، مؤكداً أن الجهاز الفني سيستفيد من المباراة المقبلة في منح الفرصة لبعض اللاعبين وتجربة عناصر جديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وشدد على أن منتخب الإمارات لن يلعب أمام قطر من أجل التعادل رغم أفضليته في فارق الأهداف، وقال: لن ألعب من أجل نقطة واحدة، وسأدفع اللاعبين إلى تقديم المزيد ومحاولة الفوز بالمباراة.

وفي المقابل، هنأ الكرواتي دراجان تالاييتش، المدير الفني للمنتخب البحريني، المنتخب الإماراتي بالفوز، مؤكداً أنه كان الأفضل واستحق الانتصار، معرباً عن خيبة أمله من أداء فريقه الذي لم يظهر بالمستوى الذي قدمه في النسخة الماضية من هذه البطولة "خليجي 26"، والتي فاز بلقبها في الكويت.

وقال تالاييتش إن المنتخب البحريني ارتكب العديد من الأخطاء في التمرير، مؤكداً تحمله مسؤولية تراجع المستوى، وأعتذر لجماهير البحرين لأننا لم نظهر بالمستوى المطلوب.