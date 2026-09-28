فوز اليونان و البرتغال و هولندا و الدنمارك ضمن منافسات "أمم أوروبا"

عواصم في 28 سبتمبر /وام/ فاز منتخب اليونان على مضيفه منتخب ألمانيا 1-0 ، الأحد،في مباراة المجموعة الثانية بالمستوى الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم .

بهذا الفوز تتصدر اليونان المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، بينما تملك ألمانيا نقطة واحدة ، ويلعب منتخب ألمانيا مباراته القادمة ضد صربيا يوم الخميس، ⁠قبل أن يسافر إلى اليونان بعد ثلاثة أيام.

وفي نفس المجموعة، ⁠فازت هولندا 2-1 على صربيا بفضل ثنائية ميكس ميردينك في ظهوره الثاني مع منتخب بلاده، وكان هذا أول فوز تحت قيادة المدرب الجديد تشابي هرنانديز بعد التعادل مع ألمانيا يوم الخميس.

و ضمن منافسات البطولة فاز منتخب البرتغال على مصيفه منتخب النرويج 2-1 ، لتتصدر البرتغال المجموعة الرابعة بالمستوى الأول بفوزين من مباراتين.

كما فاز منتخب الدنمارك بنتيجة 2-0 ​على منتخب ويلز، لتحقق الدنمارك انتصارها الأول في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.