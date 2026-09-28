إعصار "نولو" يبتعد عن هاواي متجهاً نحو المكسيك

هاواي في 28 سبتمبر/وام/ يتحرك الإعصار "نولو" مبتعدا عن جزر هاواي، لكن خطر هطول الأمطار الغزيرة الفيضانات المفاجئة والرياح القوية ظل قائما في مناطق سلسلة الجزر التي لا تزال تتعافى من العواصف السابقة.

وكان "نولو" على بعد نحو 365 ميلا (585 كيلومترا) جنوب جنوب غرب هونولولو ويبتعد عن الجزيرة الكبيرة بسرعة تبلغ نحو 12 ميلا في الساعة (19 كيلومترا في الساعة).

في هذه الأثناء،تترقب أجزاء من شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية وصول الإعصار الكبير بولو أثناء اقترابه بعد أن ضرب أجزاء أخرى من الساحل الجنوبي الغربي للبلاد بالأمطار والرياح القوية. وأصدرت الحكومة المكسيكية تحذيرا من الإعصار على طول ساحل البر الرئيسي للمكسيك من هواتابامبيتو إلى جوايماس.

-خلا-