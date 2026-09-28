السويسريون يرفضون مبادرة لتشديد حياد بلادهم

جنيف في 28 سبتمبر /وام/ رفض السويسريون، في استفتاء أُجري الأحد، مبادرة شعبية تهدف إلى تشديد حياد بلادهم، وتحظى بدعم اليمين القومي، وفق تقديرات أولية أُعلنت عقب إغلاق صناديق الاقتراع.

وسعى مقدمو المبادرة، التي طُرحت وفق آلية تُعرف باسم "المبادرة الشعبية"، إلى إدراج مواد في الدستور من شأنها تعزيز حياد سويسرا، من خلال حظر إبرام أي تحالف مع منظمة عسكرية، وفرض قيود على اعتماد عقوبات اقتصادية ضد دولة ثالثة، باستثناء العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة.

ورُفض نص المبادرة بأغلبية واسعة بلغت 71%، وفق تقديرات أولية نشرها معهد «جي إس إف.بيرن» لاستطلاعات الرأي، بعد وقت قصير من إغلاق آخر مراكز الاقتراع.