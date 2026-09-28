الأمطار الغزيرة تودي بحياة 68 شخصاً في الهند ونيبال

نيودلهي في 28 سبتمبر /وام/ أعلنت سلطات الهند ونيبال الأحد ، أن أمطارا غزيرة وانزلاقات أرضية أودت بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا خلال ثلاثة أيام في ولاية أوتار براديش في شمال شرق الهند، و12 شخصا في نيبال المجاورة.

وذكرت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث في الهند أن الوفيات سُجّلت إثر الأمطار الاستثنائية الغزيرة التي ضربت معظم أنحاء أوتار براديش، مشيرة أيضا إلى أضرار مادية شملت أكثر من ألف منزل.

وفي ولاية أوديشا بشرق الهند، أُجلي أكثر من 70 ألف شخص من المناطق المنخفضة بعد فيضان الأنهار جراء الأمطار الغزيرة.

و في نيبال ذكرت شانتي ماهات، المتحدثة باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أنه منذ الخميس، لقي 12 شخصا حتفهم في كوارث مرتبطة بالأمطار، مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية، مضيفة أن سبعة آخرين في عداد المفقودين.

كذلك، فُقد ما لا يقل عن عشرة متسلقين ومرشدين، جميعهم نيباليون، في المخيم الأساسي لقمة هيملونغ القريبة من التيبت، إثر انهيار ثلجي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد.