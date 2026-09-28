الصين تدرس السماح لشركاتها بشراء رقائق "إنفيديا" المتطورة

بكين في 28 سبتمبر/وام/ أشارت الحكومة الصينية إلى أنها قد تسمح لشركات مثل "علي بابا جروب هولدينج" و"بايت دانس" بشراء رقائق "آر تي إكس برو 5500" الجديدة من شركة "إنفيديا" .

وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية طلبت مؤخرا من بعض الشركات تقديم معلومات عن خططها لشراء رقاقة معالجة الرسومات المتطورة، التي أطلقت هذا الشهر، بما في ذلك عدد الرقائق التي تعتزم شراءها والاستخدامات التي ستخصصها لها، و أبلغت الوزارة بعض هذه الشركات بأنها تعتزم الموافقة على عمليات الشراء.

وتواجه شركة "إنفيديا" قيودا أمريكية على تصدير رقائقها، إلى جانب قيود فرضتها بكين على بيع هذه الرقائق للصين.