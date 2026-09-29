إصابات "إيبولا" في الكونغو تتجاوز 8 آلاف حالة وتحذيرات من تفاقم الوضع الوبائي

كينشاسا في 29 سبتمبر/ وام/ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 8067 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3901، بمعدل وفيات يتجاوز 48%، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة حتى 26 سبتمبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وانتشر المرض منذ 15 مايو نتيجة فيروس «بونديبوجيو» النادر، الذي لا يتوافر له علاج أو لقاح معروف، ليشمل 63 منطقة صحية في سبعة أقاليم من أصل 26 إقليماً في البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن استمرار ارتفاع معدل الوفيات، ولا سيما في القرى، يعكس خطورة المرض والصعوبات المرتبطة بالكشف المبكر عن الحالات وتوفير الرعاية الملائمة، في ظل نقص الكوادر الصحية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تأثير التفشي في الخدمات الأساسية، مشيراً إلى انخفاض خدمات الرعاية الصحية الأولية بنسبة 13% بين أبريل ويونيو في إقليم إيتوري، بسبب الضغوط التي تواجه العاملين والمرافق الصحية، إلى جانب تراجع إقبال المرضى خشية العدوى.