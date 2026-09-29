فيضانات عارمة تطال 41 إقليما في تايلاند وإجلاء آلاف السكان

بانكوك في 29 سبتمبر/ وام/ اجتاحت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة العاصمة التايلاندية بانكوك وعددا من أقاليم البلاد، ما أدى إلى غمر أحياء سكنية وتعطيل شبكات تصريف المياه، فيما لجأ آلاف السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وأعلنت وزارة الداخلية التايلاندية أن الفيضانات طالت 41 إقليما منذ منتصف الشهر الجاري، وأسفرت عن وفاة 8 أشخاص على الأقل وتضرر أكثر من 580 ألف وحدة سكنية، فيما نفذت السلطات عمليات إجلاء واسعة في الأقاليم الشرقية تحسبًا لفيضان السدود والخزانات، بعد هطول أمطار تجاوزت 320 مليمترًا.

اقتصاديا، قدرت جامعة غرفة التجارة التايلاندية وجامعة رانجسيت الخسائر الأولية بنحو 12.3 مليار بات (327 مليون دولار)، وسط توقعات بأن تؤدي الكارثة إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 نقطة مئوية إلى 2.1% خلال العام الحالي.