إيطاليا تعيد فتح مطار كاتانيا بعد توقف 3 أيام بسبب بركان "إتنا"

روما في 29 سبتمبر/ وام/ أعاد مطار كاتانيا في صقلية الإيطالية فتح أبوابه اليوم، واستأنف رحلاته الجوية بالكامل، بعد توقف استمر ثلاثة أيام بسبب الرماد البركاني المنبعث من جبل إتنا المجاور.

وأوضحت شركة «إس.إيه.سي» المشغلة للمطار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاء حالة التأهب وعودة العمليات إلى طبيعتها واستئناف جميع الخدمات.

وكانت الرحلات القادمة والمغادرة من المطار قد توقفت السبت بسبب نشاط بركان إتنا، ما أثر على آلاف المسافرين خلال ذروة موسم العطلات الصيفية.

ويُعد جبل إتنا أعلى براكين أوروبا وأكثرها نشاطًا، وشهد خلال الصيف انبعاثات بركانية كثيفة تسببت في اضطرابات متكررة لحركة الطيران في مطار كاتانيا.