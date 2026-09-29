"ستارشيب" تدخل مدار الأرض للمرة الأولى وتنشر 26 قمرا اصطناعيا

واشنطن في 29 سبتمبر/ وام/ نجحت شركة «سبيس إكس» الإثنين في إطلاق مركبتها الفضائية «ستارشيب» والوصول بها إلى مدار الأرض للمرة الأولى، في خطوة مهمة ضمن برنامج الشركة لتطوير مركبة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل.

وانطلقت «ستارشيب» على متن الصاروخ العملاق «سوبر هيفي» من منصة الإطلاق التابعة للشركة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، في رحلة تجريبية مخطط لها.

وواجهت المركبة في بداية الرحلة مشكلة بعد توقف أحد محركاتها عن العمل، قبل أن يؤكد مهندسو «سبيس إكس» قدرتها على مواصلة الرحلة والوصول إلى المدار.

ومن المقرر أن تكمل «ستارشيب» ست دورات حول الأرض خلال رحلة تستمر نحو 10 ساعات، قبل هبوطها في المحيط الهادئ غرب تشيلي. كما حملت المركبة 26 قمرا اصطناعيا جديدا ضمن الجيل السابع من أقمار «ستارلينك».

ويُعد الوصول إلى المدار إنجازًا رئيسيًا لبرنامج «ستارشيب»، إذ اقتصرت الرحلات التجريبية الـ13 السابقة منذ عام 2023 على الوصول إلى الفضاء دون المداري والعودة إلى الأرض.

وتستهدف «سبيس إكس» تطوير «ستارشيب» لتصبح قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، واستخدامها مستقبلًا لإطلاق أقمار «ستارلينك» ونقل بعثات «ناسا» إلى القمر.