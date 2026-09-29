الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في أكثر من 7 أسابيع

عواصم في 29 سبتمبر/ وام/ استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أسابيع، إذ لم يشهد سعره في المعاملات الفورية تغيراً يذكر، مسجلاً 4124.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ الخامس من أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 4156.70 دولار وفقا لرويترز .

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.6% إلى 60.62 دولار، والبلاتين بنسبة 1% إلى 1699.86 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1209.08 دولار.

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