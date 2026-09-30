خبراء عرب يناقشون اتفاقيات ومشروعات نقل الركاب والبضائع بين الدول العربية

القاهرة في 29 سبتمبر /وام/ ناقش خبراء ومختصون عرب، خلال اجتماع تحضيري لمجلس وزراء النقل العرب، اتفاقيتين عربيتين لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق بين الدول العربية وعبرها، إلى جانب عدد من المشروعات الهادفة إلى تطوير منظومة النقل وتعزيز الربط والتكامل اللوجستي بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في الثاني من نوفمبر المقبل، والدورة الـ39 للمجلس يومي الثالث والرابع من الشهر ذاته، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

ناقش الاجتماع 19 بنداً شملت البوابة الإلكترونية للنقل البري بين الدول العربية، وبروتوكول نقل المواد الخطرة واللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات، والاستراتيجية العربية الموحدة للسلامة الطرقية، والتحول الرقمي في قطاع النقل، ومشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، والبرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية.

وبحث الخبراء أثر التطورات الجيوسياسية على سلاسل التوريد في المنطقة العربية، وسبل تعزيز التكامل اللوجستي والأمن الغذائي العربي عبر ممرات التنمية البينية، إلى جانب تطوير المناطق اللوجستية ودورها في دعم النهضة الاقتصادية العربية.