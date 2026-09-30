منتخب عمان يتأهل بـ"القرعة" إلى نصف نهائي «خليجي 27» على حساب نظيره العراقي

جدة في 29 سبتمبر/وام/ حصد منتخب عمان بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، المقامة منافساتها حالياً في مدينة جدة، على حساب المنتخب العراقي، بعد اللجوء إلى القرعة إثر تساويهما في جميع معايير كسر التعادل، التي تنص عليها لائحة البطولة، في واقعة غير مسبوقة بتاريخها.

وتساوى المنتخبان بالرصيد نفسه ( 4 نقاط)، وعدد وفارق الأهداف، والمواجهات المباشرة، وأيضاً في معيار اللعب النظيف، بعد تساويهما في عدد البطاقات الصفراء، لتُجرى قرعة علنية عقب نهاية مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، أسفرت عن تأهل المنتخب العماني.

جاء تأهل عمان بعد فوزه على الكويت 3-1، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فيما خسر العراق أمام السعودية 0-2، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليرفع المنتخب العماني رصيده إلى 4 نقاط، متساوياً مع العراق، بينما تصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله من الجولة السابقة، محققاً العلامة الكاملة من 3 انتصارات.

وبعد نهاية المباراتين، اجتمعت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وبعد التأكد من تساوي المنتخبين في جميع المعايير المحددة لكسر التعادل، لجأت إلى القرعة العلنية التي منحت عمان بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه المنتخب العماني أول المجموعة الثانية، وذلك يوم السبت المقبل.