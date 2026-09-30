" أوبن إيه.آي" تتحدى "ميتا" بالوكيل الذكي "دوتس"

سان فرانسيسكو في 30 سبتمبر /وام/ كشفت ⁠شركة "أوبن إيه.آي" ، الثلاثاء ، عن الوكيل الذكي "دوتس"، الذي يعمل من تلقاء نفسه على مدار الساعة لتحقيق أهداف المستخدمين عبر التطبيقات المختلفة، مما يعزز توسعها في سوق الشركات المربحة ويضعها في منافسة مع شركة ميتا في السباق لبيع تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على العمل باستقلال عن البشر.

و أطلقت أوبن إيه.آي "دوتس" خلال يوم المطورين السنوي الذي عقدته في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء ، مع الترويج في الوقت نفسه لوجودها المتنامي في قطاعي الأعمال والمستهلكين، في إشارة إلى أن ‌الاستقبال الحار الذي حظي به النموذج "أسترا" الخاص ⁠بالشركة مكنها من تعويض تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي.

و قال رئيس "أوبن إيه.آي" التنفيذي سام ألتمان في المؤتمر، الذي حضره نحو 2500 شخص حضورا شخصيا، إننا نعتقد أن الوكيل" دوتس" سيبدو وكأنه طريقة جديدة تماما للعمل مع الذكاء الاصطناعي، هذه هي النسخة الحقيقية ⁠من الذكاء الاصطناعي التي دائما ​ما تخيلناها لأنفسنا.

و يستخدم "دوتس" النموذج "جي.بي.تي-6 أسترا" المتطور من أوبن إيه.آي، ويمكن للوكيل إدارة المشروعات في أثناء تطورها، ​مثل تحديث عرض مبيعات عند ‌تغير احتياجات العميل، وإنشاء عرض توضيحي عملي للمراجعة.

ويمكن للمستخدمين التواصل مع (دوتس) عبر منصتي سلاك وتيمز، ويمكن للوكيل الاستعانة بالأداتين "كودكس" و"تشات جي.بي.تي ورك" من " أوبن إيه.آي." للبحث ​وتحليل البيانات وإعداد المستندات وتطوير البرمجيات.