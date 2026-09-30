تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

بروكسل في 30 سبتمبر /وام/ اختتمت أسواق ⁠الأسهم في أوروبا تعاملات ،الثلاثاء، على انخفاض، في وقت طغى فيه ارتفاع عوائد

السندات، الذي أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة، على مكاسب حققتها أسهم شركات التكنولوجيا .

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" ​الأوروبي على انخفاض 0.1 بالمئة، متخليا عن مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة. وهبطت أيضا معظم بورصات أوروبا.

وتراجع معظم القطاعات على ⁠المؤشر "ستوكس 600"، مع انخفاض أسهم بنوك كبرى 0.5 بالمئة. وكانت ⁠أسهم قطاعي الطاقة والأغذية والمشروبات الأكثر تضررا، إذ انخفض كل منهما 1.4 بالمئة ، وارتفعت أسهم شركات قطاع ​التكنولوجيا 2.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في ⁠شهر، لتقود مكاسب القطاعات.