تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

بروكسل في 30 سبتمبر /وام/ اختتمت أسواق الأسهم في أوروبا تعاملات ،الثلاثاء، على انخفاض، في وقت طغى فيه ارتفاع عوائد
السندات، الذي أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة، على مكاسب حققتها أسهم شركات التكنولوجيا .
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على انخفاض 0.1 بالمئة، متخليا عن مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة. وهبطت أيضا معظم بورصات أوروبا.
وتراجع معظم القطاعات على المؤشر "ستوكس 600"، مع انخفاض أسهم بنوك كبرى 0.5 بالمئة. وكانت أسهم قطاعي الطاقة والأغذية والمشروبات الأكثر تضررا، إذ انخفض كل منهما 1.4 بالمئة ، وارتفعت أسهم شركات قطاع التكنولوجيا 2.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهر، لتقود مكاسب القطاعات.