فوز إسبانيا وإنجلترا و سويسرا و سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية

عواصم في 30 سبتمبر /وام/ تغلبت إسبانيا 4 -1 على كرواتيا ،الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم،

و في ذات المجموعة فاز المنتخب الإنجليزي على مضيفه منتخب التشيك بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فورتونا أرينا" بالعاصمة التشيكية براغ، وبذلك رفعت إسبانيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب إنجلترا، صاحب المركز الثاني، بينما تمتلك كرواتيا 3 نقاط أيضًا في المركز الثالث بفارق الأهداف، ويتذيل الترتيب المنتخب التشيكي بلا نقاط.

وفي المجموعة الأولى بالمستوى الثاني، تعرضت اسكتلندا للخسارة 3-0 على أرضها أمام سويسرا بعد أن شهد الفريق حالة طرد في الدقيقة 11 ، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، فازت سلوفينيا 2-0 على مقدونيا الشمالية،ويتصدر منتخب سويسرا الترتيب بست نقاط ثم سلوفينيا في المركز الثاني بأربع نقاط، وإسكتلندا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وظلت مقدونيا الشمالية بدون رصيد في قاع الترتيب.

و تغلّب منتخب ألبانيا على مضيفه سان مارينو 3 - 0 ، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث ،و بهذا الفوز يتصدر منتخب البانيا المجموعة بست نقاط، فيما ظل سان مارينو بدون نقاط في المركز الأخير.

كما تغلب منتخب سلوفاكيا على ضيفه كازاخستان 2 - 1، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث ، وبذلك رفع المنتخب السلوفاكي رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، وتوقف رصيد كازاخستان عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

و فاز منتخب أيسلندا على مضيفه منتخب لوكسمبورج 3 - 0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث ، وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب بلغاريا سلبياً مع ضيفه منتخب إستونيا ، ويتصدر منتخب أيسلندا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للوكسمبورج في المركز الثاني، ثم إستونيا في المركز الثالث بنقطتين، وبلغاريا في المركز الرابع بنقطة واحدة.