مؤشر ثقة المستهلك الأميركي عند أدنى مستوى منذ 2014

واشنطن في 30 سبتمبر /وام/ تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر الجاري إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2014، مع تعرض الأُسر الأميركية لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وحالة عدم اليقين الاقتصادي .

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي الصادر عن جمعية "كونفرنس بورد" بواقع 6.7 نقطة ليصل إلى 81.9 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2014.

وذكرت كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد" دانا بيترسون أن إجابات المستهلكين المكتوبة كانت حول العوامل المؤثرة في الاقتصاد متشائمة في الأغلب سبتمبر،وأضافت ان الإشارات إلى الأسعار وارتفاع تكلفة السلع والخدمات، ولا سيما أسعار النفط والغاز، بلغت مستويات قياسية، في انعكاس للارتفاع الحاد في تكاليف الوقود خلال سبتمبر.

ويقيس مؤشر ثقة المستهلك الأميركي مدى تفاؤل المستهلكين بأوضاع الاقتصاد، استنادا إلى استطلاع لآرائهم بشأن الظروف الحالية وتوقعاتهم المالية وتوقعات الإنفاق.