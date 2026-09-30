عطل في محرك "ستارشيب" يهدد جدول "ناسا" للعودة إلى القمر

واشنطن في 30 سبتمبر /وام/ قد يؤدي عطل في محرك مركبة "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" خلال رحلتها التجريبية الرابعة عشرة غير المأهولة إلى تعقيد قدرة وكالة ناسا على الالتزام بجدولها الزمني لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

وحققت "ستارشيب"، المصممة لنقل حمولات كبيرة إلى الفضاء، عدداً من أهدافها الرئيسية خلال أحدث اختبار إطلاق من ولاية تكساس، أمس الاثنين، لكنها أنهت مهمتها قبل الموعد المحدد بعدة ساعات بسبب عطل في نظام الدفع.

وتوقّف أحد محركات "رابتور" الرئيسية الثلاثة بعد انفصال "ستارشيب" عن الصاروخ الداعم، لكن المركبة واصلت رحلتها إلى المدار، ونفذت للمرة الأولى عملية نشر أقمار صناعية تجارية.

ويكتسب تحديد سبب العطل أهمية خاصة بالنسبة إلى "سبيس إكس"، كما يمثل مصدر قلق لناسا، إذ تعتمد نسخة "ستارشيب" المخصصة للهبوط على القمر على نظام المحركات نفسه لنقل رواد الفضاء بين القمر ومداره.

وتعد "ستارشيب" إحدى مركبتين تتنافس شركتاهما على تنفيذ عمليات هبوط مأهولة ضمن برنامج "أرتميس"، في مهمة قد تنفذها ناسا بحلول عام 2028، والتي ستكون أول عودة للبشر إلى سطح القمر منذ انتهاء برنامج "أبولو" عام 1972.