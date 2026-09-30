العاهل المغربي يعيّن أول امرأة رئيسة للحكومة

الرباط في 30 سبتمبر /وام/ عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.

وجاء تعيين فاطمة المنصوري، بعد تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري، بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب.

وقالت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة في بيان إن التعيين جرى عملاً بمقتضيات الفصل 47 من الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية.

ومن المقرر أن تبدأ رئيسة الحكومة المعينة مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة تمهيدا لعرض برنامجها على البرلمان وفق الإجراءات الدستورية.