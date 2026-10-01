مدرب منتخب الإمارات: حققنا هدفنا بتصدر المجموعة ونركز الآن على نصف نهائي "خليجي 27"

جدة في الأول من أكتوبر/ وام / أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المنتخب القطري، وكان الأكثر استحواذاً ووصولاً إلى مرمى منافسه على مدار شوطي اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، ليتصدر المجموعة الثانية ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، لمواجهة منتخب عُمان.

وقال داليتش، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن منتخب الإمارات كان الأفضل وقادراً على التحكم في مجريات اللقاء، خصوصاً خلال الشوط الثاني، مشيراً إلى أن فريقه كان يتطلع إلى تحقيق الفوز، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل.

وأضاف: سعيد بالعناصر الشابة التي شاركت اليوم، خاصة أننا نتعرض لضغط المباريات في فترة زمنية قصيرة، لكن يجب أن نكون حذرين في المباريات الإقصائية المقبلة.

وأوضح أن تركيز المنتخب خلال الأيام الماضية كان منصباً على مواجهة قطر من أجل حسم صدارة المجموعة، وقال: حققنا هدفنا الآن، وسنكثف خلال اليومين المقبلين دراسة المنتخب العماني، استعداداً للمواجهة المقبلة.

وأشار داليتش إلى أنه حرص على منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة خلال مباريات الدور الأول، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، وقال: قدمنا مستويات جيدة في المباريات الثلاث، ورغم أننا لم نصنع الكثير من الفرص اليوم، حرصت على منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة، لأنني أفكر في المستقبل.

وأكد أن المنتخب أمامه يومان للتعافي والاستعداد لمباراة نصف النهائي، مشيراً إلى أن الفريق يتطور «خطوة بخطوة»، وأن عليه الاستفادة من الفترة القصيرة المتاحة للتحضير للمواجهة المقبلة.

وعن مواجهة عُمان، قال داليتش: منتخب عُمان قوي وفريق لا يجب الاستهانة به، ونكن الاحترام لما وصل إليه، وسنحاول بذل جميع الجهود للفوز في المباراة المقبلة.

من جانبه، أكد الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني لمنتخب قطر، أن فريقه قدم مستويات قوية خلال منافسات المجموعة، مشيراً إلى أن حصد 7 نقاط يمثل نتيجة جيدة في ظل قوة المنافسة والضغوط والظروف الجوية.

وقال لوبيتيغي إن المنتخب القطري سيركز على مواجهة المنتخب السعودي في نصف النهائي، مع أهمية الحصول على قسط من الراحة والاستعداد للمباراة، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة ويضم لاعبين على أعلى مستوى، مؤكداً جاهزية المنتخب القطري لخوض المواجهة "بأفضل صورة".