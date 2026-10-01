وول ستريت تغلق على تباين ومكاسب فصلية لـ"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك"

نيويورك في الأول من أكتوبر/ وام/ ارتفع مؤشر ناسداك، الأربعاء، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500، وسجل المؤشران مكاسب فصلية للمرة الثانية على التوالي.

وعند الإغلاق، هبط ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.13 نقطة، أو 0.23 بالمئة، ليصل إلى 7652.71 نقطة، في حين صعد ناسداك المجمع 66.46 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 26864 نقطة. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 431.84 نقطة، أو 0.84 بالمئة، إلى 50918.08 نقطة.

وحقق ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب للربع الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة خلال الفصول الستة الماضية، بينما سجل داو جونز تراجعا فصليا للمرة الثانية خلال الفصول الثلاثة الماضية، وفقا لرويترز.

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