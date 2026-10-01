سوريا.. خروج 3 محطات كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط غاز

دمشق في الأول من أكتوبر/ وام/ أعلنت الشركة السورية للكهرباء، توقف ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وأضافت الشركة في بيان صدر الأربعاء، أن الحريق الناتج عن الانفجار لا يزال مستمراً، فيما تواصل الفرق المختصة التعامل مع الحادث.

وأوضحت أن توقف المحطات الثلاث سيؤدي مؤقتاً إلى تراجع كميات الكهرباء المولدة وزيادة ساعات التقنين، بسبب نقص القدرة التوليدية المتاحة، مؤكدة أنها ستعلن تباعاً المستجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية.

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