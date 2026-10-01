البيرو تسجل 700 هزة أرضية منذ بداية العام

ليما في الأول من أكتوبر/ وام/ سجلت البيرو 700 هزة أرضية منذ بداية العام، وفقا لأحدث بيانات المعهد الجيوفيزيائي البيروفي، في ظل النشاط الزلزالي المكثف الذي تشهده البلاد الواقعة على "حزام النار" في المحيط الهادئ.

وسُجلت الهزة رقم 700 فجر اليوم بقوة 3.5 درجة، وكان مركزها على بعد 27 كيلومترا غرب بلدة أنكون الساحلية شمال العاصمة ليما.

وشهدت البيرو أمس هزة بقوة 5.2 درجة في منطقة لوريتو شمال شرق البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وكانت من أقوى الهزات المسجلة هذا العام هزة بقوة 7.2 درجة ضربت منطقة أياكوتشو في 20 أغسطس، وأسفرت عن أضرار مادية دون خسائر في الأرواح.

وفي 18 يوليو، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة منطقة جونين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين، إضافة إلى تضرر 250 أسرة.