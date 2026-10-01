ولاية بنسلفانيا الأمريكية تسجل 943 إصابة بالحصبة

بنسلفانيا في الأول من أكتوبر/ وام/ أعلنت إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، تسجيل 943 حالة إصابة بالحصبة في الولاية حتى يوم الأربعاء، وسط تزايد انتشار هذا المرض شديد العدوى، وفقا لرويترز.

وكانت الولاية قد أفادت في وقت سابق من الشهر الماضي بوفاة أربعة أشخاص غير مطعمين جراء الحصبة.

وأظهرت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل حالتي وفاة مرتبطتين بالحصبة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3659 حالة حتى 24 سبتمبر.

وقالت المراكز إنها تعمل مع خبراء الأوبئة في الولايات لوضع تعريف موحد للوفيات المرتبطة بالحصبة.

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