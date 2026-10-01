الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.2% في الربع الثاني متجاوزا التوقعات

واشنطن في الأول من أكتوبر/ وام/ سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي قدره 2.2 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت 2.1 بالمئة، بحسب التقدير الثالث الذي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وأوضح المكتب أن التقدير الجديد يمثل مراجعة بالزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن التقدير السابق، مدفوعة بتحديث بيانات الاستثمار وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي، بينما أسهم الاستهلاك والاستثمار والصادرات في دعم النمو.

وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5 بالمئة خلال الربع الثاني، فيما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3 بالمئة.