الأنهار الجليدية في سويسرا تفقد 5.5% من كتلتها خلال عام

زيورخ في الأول من أكتوبر/ وام/ فقدت الأنهار الجليدية في سويسرا نحو 5.5 بالمئة من كتلتها خلال العام الجاري، مسجلة ثاني أكبر تراجع سنوي على الإطلاق، نتيجة موجات الحرارة وتراجع معدلات تساقط الثلوج، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وحذرت خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية والأكاديمية السويسرية للعلوم، في بيان صادر اليوم الخميس، من أن استمرار هذه الظروف يجعل بقاء الأنهار الجليدية في جبال الألب على المدى الطويل أمراً غير ممكن.

وأوضح خبراء أن ذوبان الأنهار الجليدية تسارع خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن حجمها في سويسرا انخفض بنحو الخُمس خلال السنوات الخمس الماضية وحدها.

ويأتي هذا التراجع وسط تزايد المخاوف من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، التي تعد القارة الأسرع احتراراً في العالم.

وقال ماتياس هوس، رئيس خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية، إن الاحترار الحالي يرتبط بالكامل بتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، مؤكداً أن استمرار استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثاته يسهم بصورة مباشرة في ارتفاع درجات الحرارة.