ارتفاع الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى

نيويورك في 2 أكتوبر /وام/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا الخميس، بعدما قلصت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر الجاري .
وصعد الذهب 0.2 بالمئة إلى 4165.29 دولار للأوقية (الأونصة) ، وأنهت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر التعاملات مرتفعة 0.4 بالمئة إلى 4202.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.2 بالمئة إلى 60.51 دولار، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1707.56 دولار، وتراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1178.57 دولار.