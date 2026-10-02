ارتفاع الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى

نيويورك في 2 أكتوبر /وام/ ارتفعت ⁠أسعار الذهب قليلا الخميس، بعدما قلصت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر الجاري .

وصعد الذهب 0.2 بالمئة إلى 4165.29 دولار للأوقية (الأونصة) ، وأنهت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر التعاملات مرتفعة 0.4 ​بالمئة إلى 4202.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.2 بالمئة إلى 60.51 دولار، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1707.56 ⁠دولار، وتراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1178.57 دولار.