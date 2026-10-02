قتيلة وثلاثة جرحى بهجوم داخل مدرسة شمال المكسيك

مكسيكو سيتي في 2 تكتوبر /وام/ قتل شقيقان مسلّحان بسكاكين ومفرقعات مساعدة مدير مدرسة في شمال المكسيك الخميس وأصابا ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وذكرت السلطات المختصة أن المشتبه بهما، وكلاهما في الثامنة عشرة من العمر، تلميذان سابقان في المدرسة الواقعة في مدينة توريون بولاية كواهويلا، المحاذية للولايات المتحدة.

وأوضح المدعي العام للولاية فيديريكو فرنانديز في تصريح لصحافيين أن الشقيقين دخلا المبنى وهاجما موظفين في بادئ الأمر ثم استهدفا تلامذة ، والدافع الذي أشارا إليه بصورة أولية هو الثأر الشخصي من المدرسة.