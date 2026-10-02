الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تراجع عوائد السندات

نيويورك في 2 أكتوبر /وام/ أغلقت ⁠مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على ارتفاع الخميس، إذ ارتد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" من أدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك في ظل تراجع موجة البيع العالمية للسندات التي سبق ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عقود.

و ارتفع المؤشر "ستاندرد ⁠اند بورز 500" بواقع 17.28 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 7668.82 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع 17.73 نقطة، بما يعادل 0.07 ​بالمئة، إلى 26871.60 نقطة،وتقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي ⁠29.84 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 50935.89 نقطة.

-خلا-