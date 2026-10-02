ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.9%

سيؤول في 2 أكتوبر /وام/ ارتفعت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا بنسبة 2.9% على أساس سنوي في سبتمبر، إذ لا تزال تكاليف الطاقة عالية بينما انخفضت أسعار السلع الزراعية.

و بحسب بيانات أصدرتها اليوم وزارة البيانات والإحصاء الكورية وأوردتها وكالة أنباء "يونهاب" ، عاد معدل نمو أسعار المستهلك إلى مستوى 2% في سبتمبر، متراجعا مقارنة بارتفاع بنسبة 3.1% على أساس سنوي في أغسطس.

وفي سبتمبر، ارتفعت أسعار الديزل بشكل حاد بنسبة 20%، وقفزت أسعار البنزين بنسبة 11.8% ، وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.