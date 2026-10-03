ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 8ر3 بالمائة خلال سبتمبر

بروكسل في 2 أكتوبر/وام/ ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 8ر3 بالمائة خلال سبتمبر الماضي مقابل 2ر3 بالمائة خلال أغسطس 2026 ليسجل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في بيان اليوم أن أسعار الطاقة سجلت أعلى معدل ارتفاع بين مكونات التضخم خلال سبتمبر بنسبة 8ر18 بالمائة مقارنة بـ 3ر14 بالمائة في الشهر السابق في حين ارتفعت أسعار الخدمات إلى 2ر3 بالمائة والأغذية إلى 4ر1 بالمائة.

وأشار المكتب إلى أن أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة شهدت تباطؤًا طفيفًا خلال سبتمبر مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1ر1 بالمائة بانخفاض قدره 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.. في حين ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 5ر2 بالمائة بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية.