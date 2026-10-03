وول ستريت تغلق مرتفعة مع تراجع توقعات رفع الفائدة

نيويورك في 2 أكتوبر /وام/ ⁠أغلقت وول ستريت اليوم (الجمعة) على ارتفاع في ختام أسبوع التداول، بعدما أدت بيانات التوظيف

التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في

اجتماع السياسة النقدية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد ​اند بورز 500 ارتفع 57.93 نقطة، أو 0.76 بالمائة، ⁠إلى 7724.38 نقطة في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 319.73 نقطة، بما يعادل 1.19 بالمائة، إلى 27191.33 نقطة.. وصعد ​المؤشر داو جونز الصناعي 260.15 نقطة، ⁠أو 0.51 بالمائة، إلى 51186.71 نقطة.