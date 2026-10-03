تراجع أسعار النفط بعد موافقة أوروبا على السحب من ‌احتياطيات الديزل

هيوستن في 2 أكتوبر/وام/ انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام عند التسوية اليوم (الجمعة) في أعقاب موافقة القادة الأوروبيين على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من ‌احتياطيات الديزل لدى بلدانهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.

فقد انخفض خام برنت ستة سنتات أو 0.06 بالمائة ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 1.76 دولار أو 1.90 بالمائة ليبلغ 91.11 دولار للبرميل.

واختتم خام برنت الأسبوع مرتفعا 0.11 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمائة.

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