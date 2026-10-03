وفيات "إيبولا" في الكونغو تتجاوز 4 آلاف وتحذيرات من سرعة انتشاره

كينشاسا في 3 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفاة 4018 شخصاً من أصل 8300 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، أي ما يقارب نصف إجمالي الحالات، في أسرع موجة تفشٍّ للمرض تشهدها البلاد.

وكانت السلطات قد أعلنت تفشي الفيروس في 15 مايو الماضي نتيجة سلالة «بونديبوغيو» النادرة، التي لا يتوفر لها حتى الآن علاج أو لقاح معروف.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً من الانتشار الجغرافي السريع للفيروس إلى مناطق صحية جديدة، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد المحدودة المخصصة لمكافحة المرض، فيما تواجه السلطات صعوبات في احتواء التفشي.