بعثة الجوجيتسو تختتم مشاركتها في "آيتشي–ناغويا 2026" بإنجاز تاريخي و5 ذهبيات تؤكد ريادتها الآسيوية

ناغويا في 3 أكتوبر / وام / اختتم منتخب الإمارات للجوجيتسو برعاية "مبادلة" مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026" بإنجاز تاريخي جديد، بعدما سجل أفضل حصيلة ذهبية في تاريخه بالبطولة، بحصد خمس ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزية، في محطة جديدة تؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات على خارطة الجوجيتسو القارية والعالمية، وتعكس نجاح الإستراتيجية الطموحة التي ينتهجها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بناء أجيال قادرة على المنافسة وحصد الألقاب في أكبر المحافل الرياضية.

وجاءت الميداليات الذهبية الخمس عن طريق بلقيس الهاشمي في وزن 48 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، وأحمد خليفة إنديز في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وأسماء الحوسني في وزن 52 كجم للسيدات، فيما أحرزت العنود الحربي فضية وزن 48 كجم للسيدات، وعمر السويدي فضية وزن 62 كجم للرجال، وعمار الحوسني الميدالية البرونزية لوزن 94 كجم، ليؤكد المنتخب الإماراتي حضوره القوي وسيطرته على منافسات اللعبة، ويترجم سنوات من العمل المؤسسي والتخطيط العلمي والاستثمار في إعداد اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية.

حضر منافسات اليوم الأخير سعادة شهاب أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم سفير دولة الإمارات باليابان، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإنارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.

وحرص سعادة السفير على تهنئة اللاعبين والإشادة بجهودهم وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

ويحمل هذا الإنجاز بعدا تاريخيا جديدا، إذ ارتفع عدد الميداليات الذهبية الإماراتية في الجوجيتسو بدورات الألعاب الآسيوية بصورة تصاعدية تعكس الاستدامة في الإنجاز، بعدما حقق المنتخب ذهبيتين في دورة جاكرتا 2018، ثم 4 ذهبيات في دورة هانغتشو 2023، قبل أن يرفع السقف إلى خمس ذهبيات في دورة "آيتشي–ناغويا 2026"، في مؤشر واضح على التطور المتواصل للمنظومة الإماراتية، وقدرتها على المحافظة على موقعها في صدارة الجوجيتسو الآسيوي، ومواصلة المنافسة على الريادة العالمية.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري أن مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية جاءت إيجابية بكل المقاييس، وحققت جميع المستهدفات التي وضعت قبل انطلاق المنافسات، مشيراً إلى أن ثقافة العمل في اتحاد الإمارات للجوجيتسو تقوم دائماً على السعي نحو المركز الأول وتحقيق الرقم واحد في كل بطولة وكل مناسبة.

وقال إن هذا الإنجاز يُهدى إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كل مقومات النجاح والتميز للرياضة الإماراتية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة استراتيجية علمية محكمة، وعمل مؤسسي متواصل، وجهود كبيرة بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية طوال الفترة الماضية.

وتوجه بالشكر إلى سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على متابعته المستمرة لمسيرة اللعبة، كما أعرب عن تقديره للجهاز الفني والجهاز الإداري وأسر اللاعبين، مثمنا الدور الذي قامت به اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم مشاركة البعثة، وأشاد بجميع أعضاء الوفد الذين أسهموا في توفير الأجواء المثالية لتحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن ما تحقق في ناغويا لن يكون نهاية المطاف، وإنما بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات الأكبر، في ظل استمرار العمل وفق رؤية واضحة تستهدف المحافظة على الصدارة القارية وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحة العالمية.

من جانبه، أكد سعادة يوسف عبد الله البطران، أن الاستعداد لهذه الدورة بدأ قبل عدة أشهر من انطلاقها، من خلال برنامج متكامل للإعداد الفني والبدني والذهني والمعسكرات الخارجية، مشيرا إلى أن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة من أجل المحافظة على المكتسبات ومواصلة حصد الإنجازات.

وقال إن النتائج التي تحققت جاءت ثمرة جهود جماعية شاركت فيها جميع عناصر منظومة الجوجيتسو الإماراتية، موجها الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري، وثمن الدور الكبير الذي تقوم به الأندية والأكاديميات وأسر اللاعبين في صناعة الأبطال.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يواصل العمل وفق إستراتيجية واضحة تستهدف الوصول دائماً إلى المركز الأول، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على النتائج في مختلف البطولات القارية والعالمية، مؤكداً أن استدامة الإنجاز أصبحت سمة بارزة للرياضة الإماراتية، بفضل التخطيط السليم والرؤية المستقبلية التي يتبناها الاتحاد.

بدوره، أكد فهد علي الشامسي، نجاح منافسات اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، مشيداً بالمستوى الاحترافي للتنظيم، والجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية لإنجاح الحدث.

وأشار إلى أن الجوجيتسو يواصل تقديم قيمة مضافة لدورة الألعاب الآسيوية منذ انضمامه إلى برنامج المنافسات في دورة جاكرتا 2018، مؤكدا أن التطور الفني الكبير الذي تشهده اللعبة على المستوى الآسيوي يعكس اتساع قاعدة ممارسيها، ويعزز مكانتها بين أبرز الرياضات في القارة، ويترجم الجهود والمبادرات التي يبذلها الاتحاد الاسيوي بقيادة سعادة عبدالمنعم الهاشمي.

وعبر البطل خالد الشحي، المتوج بالميدالية الذهبية في وزن 62 كجم، عن فخره واعتزازه الكبيرين بإحراز المركز الأول للمرة الثانية على التوالي خلال مشاركته الثانية في دورة الألعاب الآسيوية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يشكل محطة مفصلية في مسيرته الرياضية.

وأهدى الشحي هذا الإنجاز القاري إلى القيادة الرشيدة، ولأسرته، ومدربه، وزملائه في المنتخب، معتبرا أن هذه الميدالية تمثل بداية لطريق طويل من العمل والاجتهاد، وأشار إلى عزمه على مواصلة بذل أقصى الجهود للسير على خطى أبطال الإمارات، والمساهمة في رفع علم الدولة على منصات التتويج في مختلف البطولات القارية والدولية.

وقال البطل الإماراتي إن شعوره بالفخر لا يوصف حينما يعزف السلام الوطني على منصة التتويج، موضحا أن ذلك لا يرتبط فقط بالميدالية الذهبية، بل بكونه أحد أفراد البعثة التي نجحت في إسعاد شعب الإمارات وترجمة الطموحات إلى إنجازات حقيقية، وشدد على استمراره في العمل بكل عزيمة وإصرار لتحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.

وأعربت العنود الحربي، صاحبة الميدالية الفضية في وزن 48 كجم، عن سعادتها الغامرة بما حققته في أول مشاركة لها بدورة الألعاب الآسيوية، مبينة أن مشهد النهائي الإماراتي الخالص في هذه الفئة يعكس بوضوح حجم التطور الذي بلغته رياضة الجوجيتسو في الدولة، وقوة قاعدة اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة بأعلى المستويات.

وأكدت الحربي أن الميدالية الفضية ستكون حافزا كبيرا لمواصلة العمل من أجل اعتلاء منصة التتويج بالذهب في الاستحقاقات المقبلة، والمساهمة في استمرار مسيرة الإنجازات الإماراتية، وترسيخ ريادتها القارية والعالمية في رياضة الجوجيتسو، بما ينسجم مع الطموحات الكبيرة للاتحاد، ويعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة في هذه الرياضة.