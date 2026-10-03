هجمات روسية متتالية تضرب البنية التحتية الأوكرانية وكييف تعلن تضرر جسري الشمال والجنوب

موسكو وكييف في 3 أكتوبر / وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض وتدمير 218 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف خلال الليلة الماضية، بالتزامن مع مواصلة قواتها استهداف البنية التحتية والمرافق اللوجستية الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن ضرباتها طالت "الجسر الشمالي" ومركزا لوجستيا لإمداد القوات الأوكرانية في كييف، إضافة إلى قصف سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا.

من جانبه، أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، تعرض "الجسر الشمالي" لقصف روسي استدعى تدخل أجهزة الطوارئ، وذلك بعد يومين من استهداف طائرة مسيرة لـ"الجسر الجنوبي"، مما أسفر عن إغلاقه وتقييد حركة النقل العام وتعليق خدمات المترو في العاصمة.

-خلا-