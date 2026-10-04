منتخب الإمارات يفوز على نظيره العماني ويتأهل لملاقاة منتخب السعودية في نهائي "خليجي 27"

جدة في 4 أكتوبر/وام/ تأهل منتخب الإمارات إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، المقامة منافساتها حالياً في مدينة جدة السعودية، بعد فوزه على نظيره العماني 1-0، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وسجل عثمان كمارا هدف المباراة الوحيد لمصلحة منتخب الإمارات في الدقيقة 22، من ضربة رأس، فيما أهدر نيكولاس خيمينيز ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليحافظ المنتخب الإماراتي على تقدمه حتى نهاية المباراة ويضمن تأهله إلى النهائي.

ويلتقي منتخب الإمارات في المباراة النهائية لكأس الخليج مع نظيره السعودي الذي تأهل بدوره بعد فوزه على منتخب قطر 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، في مباراة نصف النهائي الأولى التي أقيمت اليوم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويجمع النهائي بين منتخب الإمارات ونظيره السعودي يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.